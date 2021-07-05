В Самарской области объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на Приволжское УГМС.
Местами порывы могут составить 15—18 м/с.
Также стало известно, что с понедельника в Волгоградской области ожидаются дожди и шквалистый ветер. Такая погода может продлиться до 7 июля, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В отдельных районах возможны очень сильные ливни. При грозах — шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал, из-за чего на Земле участились погодные аномалии.