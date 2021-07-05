В Самарской области объявили штормовое предупреждение

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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра, которое ожидается днём во вторник, 6 июля.
В Самарской области объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на Приволжское УГМС.

Местами порывы могут составить 15—18 м/с.

Также стало известно, что с понедельника в Волгоградской области ожидаются дожди и шквалистый ветер. Такая погода может продлиться до 7 июля, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В отдельных районах возможны очень сильные ливни. При грозах — шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал, из-за чего на Земле участились погодные аномалии.

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