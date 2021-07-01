В WWF объяснили причины климатических аномалий на Земле

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал, из-за чего на Земле участились погодные аномалии.

Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, не привело к существенному увеличению температуры на Земле, но сдвинуло «климатические качели», и климат начал приобретать другой характер, заявил он в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Это более «нервный» климат. Грубо говоря, климатическая система Земли — это нечто тяжёлое и большое, что сдвинуть довольно тяжело. Скажем, что человечество сдвинуло её на градус, но при этом раскачало сильнее. То есть усиления парникового эффекта примерно на 5% оказалось недостаточно, чтобы потеплело на 5 °С, но достаточно, чтобы раскачать климат. В итоге жара или наводнения стали чаще и резче», — объяснил Кокорин.

Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.