Подмосковные театры представили 12 спектаклей в рамках проекта «Культура малой родины» в 2021 году

Подмосковные театры представили 12 новых спектаклей в рамках проекта «Культура малой родины» в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В частности, театр «Куклы и люди» в Лобне и Московский областной государственный театр кукол подготовили по две премьеры.

Всего участниками проекта в этом году стали 16 театров из 13 муниципалитетов и два государственных. В общей сложности на проект направили 60 млн рублей.

Ранее ОТР сообщало, что в Москве стартовали «Летние балетные сезоны».