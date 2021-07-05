Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе.

«В центральной России предстоящая неделя пройдёт под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, поэтому жителей центральных регионов ждёт погода на авиационном языке «миллион на миллион», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в начале недели ожидается солнечная погода с дневной температурой +22...+27 °С.

К середине недели потеплеет до +25...+30 °С, а к выходным ожидается до +28...+33 °С.

Как отметил Тишковец, лето вряд ли можно назвать рекордным по температуре, поскольку по долгосрочным прогнозам температура в среднем будет превышать норму лишь на 0,5 °С, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что по прогнозам «Примгидромета», в Приморье погода будет неустойчивой из-за непрерывной борьбы циклона с антициклоном.