Синоптик предупредил жителей Приморья о неустойчивой погоде

По прогнозам «Примгидромета», в Приморье погода будет неустойчивой из-за непрерывной борьбы циклона с антициклоном. Кратковременные дожди, местами сильные, будут чередоваться с солнечной погодой.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Борьба (между циклонами. — RT) будет проходить с переменным успехом: то область пониженного давления подойдёт совсем близко к западной границе края и сгустки конвективной облачности то тут, то там будут проливаться кратковременными дождями, то антициклон, несколько усилившись, оттеснит её дальше на запад, и тогда в крае будет преобладать солнечная погода», — рассказал главный синоптик края Борис Кубай.

Как отмечается, температура в Приморье на этой неделе будет варьироваться в пределах от +12 до +15 °С.

В начале следующей недели она может повыситься до +18 °С. Ряд районов ожидает 35-градусная жара.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе.