Синоптик предупредил жителей Приморья о неустойчивой погоде
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
«Борьба (между циклонами. — RT) будет проходить с переменным успехом: то область пониженного давления подойдёт совсем близко к западной границе края и сгустки конвективной облачности то тут, то там будут проливаться кратковременными дождями, то антициклон, несколько усилившись, оттеснит её дальше на запад, и тогда в крае будет преобладать солнечная погода», — рассказал главный синоптик края Борис Кубай.
Как отмечается, температура в Приморье на этой неделе будет варьироваться в пределах от +12 до +15 °С.
В начале следующей недели она может повыситься до +18 °С. Ряд районов ожидает 35-градусная жара.
Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе.