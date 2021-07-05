Бортко: смерть Меньшова — колоссальная потеря

Народный артист России, режиссёр, сценарист, продюсер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.

«Это большая потеря для нашего кино и для нашей страны, колоссальная потеря. Это был не просто режиссёр, не просто актёр. Это был гражданин», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, такого человека всегда будет не хватать.

Со своей стороны, актриса и режиссёр Светлана Дружинина в беседе с ФАН назвала Меньшова очень талантливым, честным и порядочным человеком.

«Он был вообще человек невероятно принципиальный, очень горячий в своих убеждениях и в этом смысле совершенно неукротимый», — добавила она.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.