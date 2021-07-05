Режиссёр Щегольков рассказал об одной из последних ролей Меньшова

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Режиссёр Владимир Щегольков сообщил, что народный артист РСФСР Владимир Меньшов успел сыграть во всех своих сценах в комедии «Иван».
Режиссёр Щегольков рассказал об одной из последних ролей Меньшова
  • РИА Новости

«Судьба проекта остаётся такой же, как и планировалось. Мы собираемся осенью его заканчивать и выходить на экраны. У нас Меньшов — один из главных героев истории, все сцены с ним были отсняты, уже идёт монтаж», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это будет ещё одна встреча с замечательным артистом и замечательной личностью.

Со своей стороны, режиссёр Владимир Грамматиков в беседе с «Радио 1» назвал Меньшова подлинно народным режиссёром.

«Все его картины принимались зрителями с распахнутой душой и сердцем, так как они всегда содержали глубокую мысль, всегда был юмор, это было по-настоящему народное кино», — сказал он.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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