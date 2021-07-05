Талызина назвала Меньшова профессионалом высочайшего класса

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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала новость о смерти режиссёра Владимира Меньшова.
Талызина назвала Меньшова профессионалом высочайшего класса
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru она назвала его профессионалом высочайшего класса.

«Если сказать пафосно, но в этом и заложена правда, он прекрасно знал наш народ, русскую душу. Фильм «Любовь и голуби» — это просто великолепно. Он нутром чувствовал, знал, какая у него страна и какой у него народ», — сказала Талызина.

Со своей стороны, народная артистка РСФСР Тамара Сёмина в беседе с телеканалом «360» назвала Меньшова прекрасным артистом.

«Он как с молодости вступил в это актёрство, так при возможности какую-нибудь роль играл. Он обожал сниматься сам. Режиссёр замечательный совершенно. С ним легко и приятно работать», — добавила она.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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