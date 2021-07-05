Соломин рассказал о высоком классе фильмов Меньшова

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Художественный руководитель Малого театра народный артист России Юрий Соломин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.
Соломин рассказал о высоком классе фильмов Меньшова
  • РИА Новости

«Я никогда не встречался с Меньшовым, не снимался с ним и не работал вместе. Но все его фильмы — высокого класса», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, уход Меньшова как режиссёра, педагога, актёра и человека — большая потеря.

Со своей стороны, актриса Валентина Теличкина в беседе с Life.ru отметила, что смерть Меньшова — потеря не только для друзей и родственников, но и для всей страны.

«Настоящий патриот своей страны. Он производил впечатление человека, который будет жить очень долго. Соболезную родным и близким, и всем нам, и зрителям. Это большая утрата», — сказала она.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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