Хотиненко назвал Меньшова уникальным человеком

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Режиссёр Владимир Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Владимира Меньшова.
Хотиненко назвал Меньшова уникальным человеком
  • РИА Новости

«Он уникальный человек, потеря невосполнимая. Есть незаменимые люди», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, у Меньшова было невероятное человеческое обаяние, был невероятно глубокий смысл в его фильмах, независимо от жанра.

Со своей стороны, актриса Ирина Алфёрова в беседе с ФАН рассказала, что виделась с Меньшовым на своём юбилее (13 марта ей исполнилось 70 лет).

«Он говорил мне очень хорошие слова. Говорил, что я лучшая и что на Западе я была бы первая. Монолог был безумно красивый, стихи на полчаса. Он вообще великий», — отметила Алфёрова.

По её мнению, личностей, подобных Меньшову, уже не будет.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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