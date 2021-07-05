Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова

Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.

«Выражаю мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Валентиновича Меньшова. Сегодня нас покинул не только блестящий российский актёр, всеми любимый режиссёр, выдающийся сценарист и педагог, но и замечательный человек, мудрый наставник. Уход из жизни личности такого масштаба — огромная утрата для всей нашей страны», — цитирует ТАСС Голикову.

«Работы Владимира Меньшова займут почётное место в истории отечественного кинематографа, а светлая память об этом необыкновенном человеке будет жить в наших сердцах», — отметила она.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.