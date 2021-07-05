Немоляева считает уход Меньшова большой утратой

Актриса Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.

«Очень сожалею о его уходе, мне очень его жалко, я очень хорошо его знала. И я, и мой супруг... Мы приятельствовали, мы были в очень хороших отношениях, относились к нему с огромным уважением. Его картины незабываемы, он вошёл в историю советского и российского кино», — сказала Немоляева в беседе с газетой «Известия».

Также она назвала смерть режиссёра большой утратой, потому что ушёл «человек большого таланта, большого юмора».

Ранее актриса Раиса Рязанова, сыгравшая роль Тони в фильме Меньшова «Москва слезам не верит», в беседе с ФАН призналась, что её потрясла новость об уходе режиссёра из жизни.