Шахназаров: вместе с Меньшовым уходит великая советская эпоха в кино

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров прокомментировал смерть режиссёра Владимира Меньшова, а также выразил соболезнования его семье и близким.

«Хочу выразить соболезнования всему российскому народу, всему русскоговорящему миру, потому что Меньшов — фигура абсолютно эпохальная. Его картины «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и те картины, в которых он снимался как актёр, сформировали мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это огромная потеря. Вместе с ним уходит великая советская эпоха в кино», — сказал Шахназаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В свою очередь, актриса Раиса Рязанова, сыгравшая роль Тони в фильме Меньшова «Москва слезам не верит», в беседе с ФАН призналась, что её потрясла новость об уходе режиссёра из жизни.

При этом она пояснила, что ей очень тяжело просто так, быстро, не осмыслив всё, говорить о человеке, который дал ей дорогу в жизнь.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.