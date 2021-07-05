Пригожин назвал смерть Меньшова тяжёлой утратой

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть режиссёра Владимира Меньшова, назвав произошедшее тяжёлой утратой.
Пригожин назвал смерть Меньшова тяжёлой утратой
  • РИА Новости

«Как жаль... Он такой выдающийся человек, такая выдающаяся личность! Как жаль, когда уходят люди такого масштаба, такого калибра! Это же цвет нашей нации, цвет нашей культуры, эти люди — наше всё... Мы такими людьми богаты — такими творческими, фантастически талантливыми людьми», — сказал продюсер в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, произошедшее — тяжёлая утрата.

Однако такие выдающиеся деятели культуры «остаются жить всегда», ведь всё то, что Меньшов сделал в течение жизни, «мы будем видеть всегда и постоянно», добавил Пригожин.

Ранее советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин поделился воспоминаниями о Владимире Меньшове.

О смерти режиссёра стало известно утром 5 июля.

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