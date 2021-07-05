Пригожин назвал смерть Меньшова тяжёлой утратой

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть режиссёра Владимира Меньшова, назвав произошедшее тяжёлой утратой.

«Как жаль... Он такой выдающийся человек, такая выдающаяся личность! Как жаль, когда уходят люди такого масштаба, такого калибра! Это же цвет нашей нации, цвет нашей культуры, эти люди — наше всё... Мы такими людьми богаты — такими творческими, фантастически талантливыми людьми», — сказал продюсер в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, произошедшее — тяжёлая утрата.

Однако такие выдающиеся деятели культуры «остаются жить всегда», ведь всё то, что Меньшов сделал в течение жизни, «мы будем видеть всегда и постоянно», добавил Пригожин.

Ранее советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин поделился воспоминаниями о Владимире Меньшове.

О смерти режиссёра стало известно утром 5 июля.