Синоптик рассказал о погоде в Москве и регионах на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и российских регионах на следующей неделе.

По его словам, после жары установилась прохладная погода, однако скоро вновь придёт волна тепла.

«В районе Архангельска — область высокого давления, которое оказывает влияние на Петербург и по северу от московской зоны, а по югам у нас циклоны. Поэтому у нас температура максимальная дневная в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — +25...+29 °С, а в Москве — +20...+21 °С. То же самое было в прошлый раз, когда была жара. Сначала в Санкт-Петербурге было жарко, потом у нас», — рассказал он.

По словам синоптика, сейчас в районе Астрахани и Волгограда установилась жаркая погода с температурой +37...+38 °С.

«Жара стоит на юге Урала — тоже +40 °С. У нас пока от Новой земли холод чуть-чуть остужает Москву. Но этот холод будет понемногу уходить. Практически до 10 июля, до следующей субботы, у нас переменная облачность, почти без осадков, давление будет расти. Максимальное давление будет в четверг — 758 мм рт. ст. Температуры ночные +12...+14 °С, к субботе повысятся до +17...+22 °С. Дневная температура завтра +23...+25 °С, во вторник — +24...+28 °С, в среду — +25...+30 °С, в четверг — +27...+32 °С, в пятницу — +29...+34 °С, в субботу — +29...+34 °С», — заключил Цыганков.

Ранее синоптик спрогнозировал на следующей неделе 30-градусную жару в Москве.

В мае доктор медицинских наук врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с телеканалом «360» рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.