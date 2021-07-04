Синоптик спрогнозировал на следующей неделе 30-градусную жару в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москву придёт знойный антициклон — температура воздуха в российской столице поднимется до +30 °С.

Как он сказал РИА Новости, Центральная Россия на следующей неделе окажется во власти скандинавского антициклона.

«Так, например, если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры +22...+27 °С, то к середине потеплеет до +25...+30 °С, а к выходным жара усилится до +28...+33 °С», — заявил специалист.

Ранее доктор медицинских наук врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с телеканалом «360» рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.