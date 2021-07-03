Синоптики прогнозируют хорошую погоду на выходных в ряде регионов России
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Отмечается, что вследствие антициклона в Москве и Санкт-Петербурге на предстоящих выходных будет солнечно, сухо и тепло.
Аналогичная погода будет царить на севере страны, в Мурманске, Архангельске, Вологде и Сыктывкаре.
В Черноземье из-за влияния атмосферного фронта ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными грозовыми ливнями.
В Поволжье сохранится комфортная летняя погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозой.
На юге России прогнозируются кратковременные грозовые дожди в воскресенье, 4 июля.
В регионах Западной Сибири тёплый антициклон обеспечит жаркую погоду.
На юге Дальнего Востока на погоду окажет влияние циклон из Китая. Погода будет преимущественно облачной, с небольшими дождями.
Ранее синоптик предупредил о засухе в Центральной России.