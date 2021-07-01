Синоптик предупредил о засухе в Центральной России

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Центральную Россию в июле ждёт засуха, которая бывает раз в десять лет, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик предупредил о засухе в Центральной России
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в девять-десять лет», — цитирует специалиста РИА Новости.

По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20—30% месячной нормы осадков (норма июля — 94 мм), а на северо-западе «с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя».

По словам Тишковца, число ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели середины лета.

Что касается температурного фона, то ожидается, что в среднем он будет на 0,5—1 градус выше многолетних значений метеостатистики, за исключением середины месяца, когда «посвежеет» до нормы макушки лета».

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали аномально тёплую погоду в России в июле.

Кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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