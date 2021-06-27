Синоптики прогнозируют аномально тёплую погоду в России в июле

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В России июль начнётся с аномально тёплой погоды почти на всей территории страны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии.

Как уточнил синоптик, в Поволжье и на Урале температура будет на 7-8 градусов выше нормы в начале июля, а в Якутии — на 4-6 градусов.

Он также отметил, что чуть ниже нормы температура будет в Красноярском крае 1 июля.

«Только на западе Красноярского края температура будет ниже нормы на 1 градус. Лето, как и прогнозировали, будет тёплым, а где-то очень или супер тёплым», — добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, когда аномальная жара уйдёт из столичного региона.

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