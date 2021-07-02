Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко человеком-легендой

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Певец Сергей Пенкин назвал худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко человеком-легендой.
Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко человеком-легендой
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Такие легенды уходят, такие люди. Мы, поколение 1960—1970-х, росли с ним. Сличенко для нас всегда ассоциировался с цыганским театром. Он был очень талантлив, всенародно любим. Уходит поколение, обидно», — заявил Пенкин в беседе с ФАН.

Как отметил артист, то, что делал Сличенко, неповторимо — он пел душой и голосом, был очень тёплым человеком.

Со своей стороны, народный артист России, худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз заявил, что Сличенко был не только артистом, но и символом того, как человек может подняться на вершины признания.

«Он был обаятельнейшим, красивейшим, довольно быстро стал любимцем зрителей, а потом и худруком театра «Ромэн», который возглавлял очень долго. И надо сказать, что обязанности руководителя такого непростого коллектива он выполнял профессионально, талантливо и скромно», — цитирует Райхельгауза газета «Известия».

Ранее сообщалось, что руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко.

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