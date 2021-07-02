Хазанов выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

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Руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко.
Хазанов выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко
  • © РИА Новости / Фред Гринберг

В беседе с ФАН артист заявил, что Сличенко обладал не только музыкальным даром, редким голосом и мастерством, но и удивительными человеческими качествами.

«Я не говорю уже про чудесного человека, у нас с ним были прекрасные отношения, и поэтому для меня кончина Николая Алексеевича — это кончина практически родного человека», — сказал Хазанов.

Ранее актёр и режиссёр-постановщик театра Николай Лекарев в беседе с газетой «Известия» отметил, что Сличенко обладал, помимо человеческих, очень высокими профессиональными качествами.

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