Хазанов выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

Руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко.

В беседе с ФАН артист заявил, что Сличенко обладал не только музыкальным даром, редким голосом и мастерством, но и удивительными человеческими качествами.

«Я не говорю уже про чудесного человека, у нас с ним были прекрасные отношения, и поэтому для меня кончина Николая Алексеевича — это кончина практически родного человека», — сказал Хазанов.

Ранее актёр и режиссёр-постановщик театра Николай Лекарев в беседе с газетой «Известия» отметил, что Сличенко обладал, помимо человеческих, очень высокими профессиональными качествами.