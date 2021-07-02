Синоптик рассказал о погоде в регионах России в ближайшие выходные
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«Прежде всего — что касается столичного региона, европейской части России. Тут можно сказать, что погода наладится, и хотя в выходные дни ещё местами пройдут кратковременные дожди, затем практически до конца следующей недели погода будет преимущественно солнечной», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, в субботу и воскресенье температурный режим ожидается близким к климатической норме, а к середине недели превысит норму на два-три градуса. В конце следующей недели ожидается +27...+29 °С.
В Поволжье прогнозируются похожие погодные условия.
«Единственное, что в начале недели местами пройдут кратковременные дожди. Но температурный режим примерно такой же, то есть около нормы или близкий к ней», — сказал Синенков.
Как отметил синоптик, на юге европейской части России погода будет с кратковременными дождями.
«Но они пройдут только в Крыму, на Черноморском побережье, в западных районах Ростовской области, Краснодарского края, а также в горных районах. В Калмыкии и Астраханской области — без осадков, сухо и жарко, +32...+34 °С. Такая же погода — и в Волгоградской области», — сообщил он.
Что касается северных регионов, то там антициклон продержится всю неделю, погода будет солнечной.
«Например, в Мурманске около +20 °С, в Архангельске и Сыктывкаре — +23...+25 °С, а в Вологде может быть даже немножко теплее», — сообщил Синенков.
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