В Самарской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
При грозе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 20 м/с.
Температура воздуха составит +14...+19 °С ночью, +24...+29 °С днём.
В ГУ МЧС России по региону напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. В частности, не рекомендуется находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ЛЭП, ненадёжными конструкциями.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае рекордная жара сменится похолоданием.