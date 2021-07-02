В Самарской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с

В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень опасности. По прогнозу Приволжского УГМС, в субботу, 3 июля, возможен сильный порывистый ветер и грозы.

РИА Новости

Об этом сообщает sova.info. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха составит +14...+19 °С ночью, +24...+29 °С днём. В ГУ МЧС России по региону напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. В частности, не рекомендуется находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ЛЭП, ненадёжными конструкциями. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае рекордная жара сменится похолоданием.