В Самарской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с

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В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень опасности. По прогнозу Приволжского УГМС, в субботу, 3 июля, возможен сильный порывистый ветер и грозы.
В Самарской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

При грозе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 20 м/с.

Температура воздуха составит +14...+19 °С ночью, +24...+29 °С днём.

В ГУ МЧС России по региону напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. В частности, не рекомендуется находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ЛЭП, ненадёжными конструкциями.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае рекордная жара сменится похолоданием.

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