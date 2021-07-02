В Татарстане продлили предупреждение о сохранении чрезвычайной пожароопасности лесов

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В Татарстане продлено штормовое предупреждение о сохранении чрезвычайной пожарной опасности лесов.
В Татарстане продлили предупреждение о сохранении чрезвычайной пожароопасности лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 2 по 5 июля в крайних восточных районах сохранится пожароопасность четвёртого и пятого классов.

Также стало известно, что ночью и днём в субботу, 3 июля, в Татарстане прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально возможны сильный дождь и град, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Ночные температуры составят +14...+20 °С, дневные — +23...+28 °С.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в столичном регионе в июле.

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