Кинолог рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками

Кинолог, владелец питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» Ильина отметила, что стаи бродячих собак чаще можно встретить в районе гаражей или на пустырях. Стоит обходить такие места во время пеших прогулок.

«Нельзя бежать, кричать, нужно вооружаться», — считает эксперт.

Что касается домашних собак, то Ильина напомнила, что любая собака во время выгула должна иметь намордник и поводок, и такая ответственность полностью лежит на владельце, передаёт Nation News.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев высказался против перевода собак на веганскую и вегетарианскую диету.