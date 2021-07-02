Кинолог рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками

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Кинолог, владелец питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками.
Кинолог рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» Ильина отметила, что стаи бродячих собак чаще можно встретить в районе гаражей или на пустырях. Стоит обходить такие места во время пеших прогулок.

«Нельзя бежать, кричать, нужно вооружаться», — считает эксперт.

Что касается домашних собак, то Ильина напомнила, что любая собака во время выгула должна иметь намордник и поводок, и такая ответственность полностью лежит на владельце, передаёт Nation News.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев высказался против перевода собак на веганскую и вегетарианскую диету.

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