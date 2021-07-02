Актриса Ольга Жемчужная назвала смерть Николая Сличенко очень большой потерей

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Актриса театра «Ромэн» Ольга Жемчужная выразила соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко.
Актриса Ольга Жемчужная назвала смерть Николая Сличенко очень большой потерей
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

«Это очень большая потеря для всего нашего коллектива. Он был великолепным певцом, режиссёром и потрясающим художественным руководителем. Николай Алексеевич также много сделал для цыганского искусства», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам Жемчужной, она знала Сличенко с самого детства, поскольку её родители (Екатерина и Георгий Жемчужные) работали с ним.

Со своей стороны, ведущий соло-гитарист театра «Ромэн» Эдуард Домбровский в беседе с «Газетой.Ru» назвал Сличенко человеком мирового масштаба.

«Он внёс огромный вклад в культуру своим волшебным голосом, своим талантом. Его песнями затронуты миллионы сердец по всему миру», — отметил музыкант.

Ранее сообщалось, что руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко.

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