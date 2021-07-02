Коллеги Николая Сличенко выразили соболезнования в связи со смертью артиста

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Заместитель директора театра «Ромэн» Галина Гофман выразила соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко.
Коллеги Николая Сличенко выразили соболезнования в связи со смертью артиста
  • © РИА Новости / Чубатюк

«Мы осиротели. Это всё, что я могу сказать по этому поводу», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, информации о церемонии прощания с артистом пока нет. Обо всём будет объявлено на сайте театра.

В свою очередь, артистка «Ромэна» Ляна Демент в беседе с телеканалом «Звезда» назвала Сличенко великим певцом.

«Звезда того поколения. Скорбим очень, жалко... Светлая ему память... Очень скорбим, сожалеем. Соболезнования родным и близким, всем, кто его знал, почитал. Это большое горе для нас. Он легенда нашего театра», — сказала Демент.

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в возрасте 86 лет.

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