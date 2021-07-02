В Петербурге отменили концерт в честь Дня ВМФ

В Санкт-Петербурге отменили концертную программу в честь Дня Военно-морского флота — по согласованию с Роспотребнадзором.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре.

Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

Выделенные на концерт средства перенаправят на поддержку некоммерческих организаций в сфере культуры.

Празднование Дня ВМФ в Петербурге традиционно включает парад кораблей, ночной салют, а также большой концерт, напоминают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ России примут участие 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота.