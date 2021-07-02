В Петербурге отменили концерт в честь Дня ВМФ
- © Юрий Абрамочкин
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре.
Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.
Выделенные на концерт средства перенаправят на поддержку некоммерческих организаций в сфере культуры.
Празднование Дня ВМФ в Петербурге традиционно включает парад кораблей, ночной салют, а также большой концерт, напоминают «Невские новости».
Ранее сообщалось, что в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ России примут участие 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота.