В Петербурге отменили концерт в честь Дня ВМФ

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге отменили концертную программу в честь Дня Военно-морского флота — по согласованию с Роспотребнадзором.
В Петербурге отменили концерт в честь Дня ВМФ
  • © Юрий Абрамочкин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре.

Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

Выделенные на концерт средства перенаправят на поддержку некоммерческих организаций в сфере культуры.

Празднование Дня ВМФ в Петербурге традиционно включает парад кораблей, ночной салют, а также большой концерт, напоминают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ России примут участие 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить