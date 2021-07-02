В театре «Ромэн» назвали смерть Сличенко большой потерей для цыганского народа

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Народный артист России, актёр театра «Ромэн» Роман Грохольский выразил соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко.
В театре «Ромэн» назвали смерть Сличенко большой потерей для цыганского народа
  • РИА Новости

«Сложно достаточно говорить, это большая потеря для всего нашего народа», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Сличенко был человеком-легендой, великолепным певцом, режиссёром, худруком, которого знала вся страна и весь мир.

«К сожалению, уходят последние из могикан в искусстве. И это очень больно, и тяжело это восполнить», — добавил Грохольский.

Со своей стороны, актёр и режиссёр-постановщик театра Николай Лекарев в беседе с газетой «Известия» отметил, что Сличенко обладал, помимо человеческих, очень высокими профессиональными качествами.

«Человек, благодаря которому, не побоюсь этого слова, и Россия, и весь мир обрели иное отношение в плане нашей нации. Это человек, который своим талантом открыл новую громадную страницу культуры цыган», — сказал Лекарев.

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в возрасте 86 лет.

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