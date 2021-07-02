Юрий Лоза рассказал о вкладе Николая Сличенко в цыганскую культуру

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Певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза рассказал о вкладе худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко в цыганскую культуру.
Юрий Лоза рассказал о вкладе Николая Сличенко в цыганскую культуру
  • globallookpress.com
  • © Russian Look

«Прекрасную жизнь прожил человек. Всё в ней, что только можно было, ему досталось. Можно только позавидовать. Сличенко был прекрасным певцом, символом. Потом он ещё и руководил серьёзным коллективом», — заявил Лоза в беседе с ФАН.

Как отметил музыкант, Сличенко старался сохранить цыганскую культуру в её традиционном виде.

По его словам, было определённое направление, выбранное артистом, — цыганская песня в чистом виде.

Ранее народная артистка России, исполнительница романсов и ведущая актриса театра «Ромэн» Ирэна Морозова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о Сличенко.

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