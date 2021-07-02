Актриса театра «Ромэн» Морозова поделилась воспоминаниями о Сличенко

Народная артистка России, исполнительница романсов и ведущая актриса театра «Ромэн» Ирэна Морозова поделилась воспоминаниями о худруке театра Николае Сличенко.

«Работы было много, работы были интересные, и жизнь была интересная. Много чего было. Не без трудностей, конечно, но как-то решались проблемы. Потому что это был творческий процесс. Дело в том, что не было среди нас ни одного человека, который бы его не боготворил», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила Морозова, у Сличенко был авторитет, его ценили за то, что он своим голосом выразил всю душу народа.

Ранее стало известно, что художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в возрасте 86 лет.