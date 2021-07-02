+В Москве на сцене РАМТа стартовали «Летние балетные сезоны»

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В Москве стартовали «Летние балетные сезоны». Увидеть лучшие классические постановки можно на сцене Российского академического молодёжного театра (РАМТ).
+В Москве на сцене РАМТа стартовали «Летние балетные сезоны»
  • Pixabay

Как передаёт ОТР, сезоны проходят уже в 20-й раз.

В этом году в репертуаре 11 балетов: «Золушка» и «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Спящая красавица», «Щелкунчик» Петра Чайковского и другие.

Открывает цикл традиционно «Лебединое озеро».

«Миссией летних балетных сезонов является сохранение традиций русского балета. Именно классического. В той форме, в которой он зарождался», — рассказал заместитель директора РАМТа Кирилл Рыбкин.

Как ранее сообщало ФАН, в Ярославле прошёл всероссийский конкурс артистов балета и хореографов.

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