+В Москве на сцене РАМТа стартовали «Летние балетные сезоны»
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Как передаёт ОТР, сезоны проходят уже в 20-й раз.
В этом году в репертуаре 11 балетов: «Золушка» и «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Спящая красавица», «Щелкунчик» Петра Чайковского и другие.
Открывает цикл традиционно «Лебединое озеро».
«Миссией летних балетных сезонов является сохранение традиций русского балета. Именно классического. В той форме, в которой он зарождался», — рассказал заместитель директора РАМТа Кирилл Рыбкин.
Как ранее сообщало ФАН, в Ярославле прошёл всероссийский конкурс артистов балета и хореографов.