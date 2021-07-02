В Сочи состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила»

Премьера ледового шоу «Руслан и Людмила», генеральным продюсером которого является олимпийская чемпионка Татьяна Навка, состоялась в парке развлечений «Сочи Парк».

Как передаёт ТАСС, первыми зрителями шоу стали более 1,5 тыс. местных жителей и гостей из разных регионов России.

Площадкой для шоу стал уникальный шатёр, созданный специально для «Сочи Парка». Его специально переделали в ледовую арену, площадь которой составила около 800 кв. м.

«Впервые в России в самом крупном в стране шатре и, наверное, одном из крупнейших парков проходит такое шоу. У нас невероятная команда, действительно такое впервые. В роли Людмилы будут выступать четыре олимпийские чемпионки... У нас будет Алина Загитова, олимпийская чемпионка (2018 года. — RT), с завтрашнего дня будет кататься Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка Сочи 2014 года, в сентябре — также победительница Олимпиады в Сочи Татьяна Волосожар, которая недавно стала мамой», — рассказала Навка.

Сама она открыла трёхмесячный марафон и выступила в премьерном шоу в роли Людмилы. В роли Руслана в шоу выступает фигурист Пётр Чернышёв.

«Мы находимся в Сочи, сюда люди приезжают за хорошим настроением, получать массу положительных эмоций. Наша задача — дарить людям сказку. Обычно у нас это получается неплохо», — сказал Чернышёв перед выступлением.

Ранее сообщалось, что шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» будет показано в «Сочи Парке» с 1 июля по 30 сентября.