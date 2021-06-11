Шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» покажут в «Сочи Парке» с 1 июля по 30 сентября

Шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила» будет показано в «Сочи Парке» с 1 июля по 30 сентября.

Главные роли исполнят сама Навка, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова, пятикратный чемпион США, двукратный победитель Чемпионата четырёх континентов Пётр Чернышев. Также в шоу примет участие танцевальная пара — чемпионы России, призёры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин.

Кроме того, на лёд выйдут многократные чемпионы Литвы, призёры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, олимпийский чемпион Виктор Петренко, призёр чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун и другие именитые спортсмены.

Ведущие музыкальные партии озвучат Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Алексей Сеченов, Татьяна Шаманина.

«В этом году Сочи станет центром притяжения туристов со всех уголков нашей огромной страны, поэтому мне особенно приятно подарить всем жителям и гостям Краснодарского края нашу сказку», — заявила Навка.

В марте Навка прокомментировала триумф российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.