Илья Лагутенко поздравил Владивосток с Днём города

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Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко поздравил с 161-й годовщиной со дня основания свой родной город — Владивосток.
Илья Лагутенко поздравил Владивосток с Днём города
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Городу Владивостоку — 161! И где бы мы ни были, дорогие владивостокцы, душой, от всего сердца — всегда с вами. Караванами ли, пароходами ли, всё равно прорвёмся. Потому что это — по любви! С днём рождения, Владивосток!» — сказал музыкант.

Поздравление Лагутенко опубликовано на странице в Instagram администрации Владивостока.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 318-й годовщиной со дня его основания.

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