Илья Лагутенко поздравил Владивосток с Днём города
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
«Городу Владивостоку — 161! И где бы мы ни были, дорогие владивостокцы, душой, от всего сердца — всегда с вами. Караванами ли, пароходами ли, всё равно прорвёмся. Потому что это — по любви! С днём рождения, Владивосток!» — сказал музыкант.
Поздравление Лагутенко опубликовано на странице в Instagram администрации Владивостока.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 318-й годовщиной со дня его основания.