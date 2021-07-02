В Челябинской области выпустили штормовое предупреждение

В отдельных районах Челябинской области 2—3 июля ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

«Ночью и днём 2—3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более», — рассказали в МЧС.

Как отмечается, погодные условия ухудшились в регионе 1 июля.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», 28 июня в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд.