В Челябинской области выпустили штормовое предупреждение

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В отдельных районах Челябинской области 2—3 июля ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
В Челябинской области выпустили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

«Ночью и днём 2—3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более», — рассказали в МЧС.

Как отмечается, погодные условия ухудшились в регионе 1 июля.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», 28 июня в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд.

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