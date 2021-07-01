Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина открыл онлайн-голосование

Конкурс молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина запустил онлайн-голосование. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на организаторов конкурса.

Отмечается, что с 1 июля любой интернет-пользователь может выбрать лучшую работу из числа тех, что вошли в шорт-лист конкурса. Онлайн-голосование проходит на русской и английской версиях сайта конкурса, оно продлится до 23:59 мск 31 июля.

«Чтобы принять участие в голосовании, необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo», — заявили организаторы.

Победитель онлайн-голосования будет объявлен в начале августа. Автор самой популярной среди пользователей интернета фотографии получит диплом конкурса.

«Те интернет-пользователи, которые принимают участие в голосовании, обладают чутьём настоящих ценителей фото и хотят узнать и понять как можно больше в мире современной фотографии. И мы счастливы, что в этом им как раз и помогают работы тех, кто представляет самое лучшее и яркое в мире молодой международной фотожурналистики, — наших лауреатов», — заявила куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы «Россия сегодня» Оксана Олейник.

Ранее международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявило шорт-лист.

На конкурс молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина в 2021 году поступило около 4,5 тыс. работ из 70 стран.

Лидером среди иностранных участников по количеству заявок стала Индия.