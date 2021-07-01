В Екатеринбурге открыли «Эрмитаж-Урал»

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Глава Минкультуры России Ольга Любимова открыла «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге открыли «Эрмитаж-Урал»
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

На церемонии также присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, начальник городского управления культуры Илья Марков.

Экскурсию для Любимовой провёл директор Музея изобразительных искусств Никита Корытин. В частности, он показал временную экспозицию из Эрмитажа «От романтизма к импрессионизму», выставку западноевропейского искусства и мемориальную экспозицию.

Ранее ОТР сообщало, что в Эрмитаже открылась выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из Национальной галереи Умбрии».

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