В Росгидромете рассказали о погоде в России в июле

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в российских регионах в июле.

«Погода будет иметь достаточно пёстрый характер. Если говорить про европейскую территорию, начало июня было нежаркое. Но для многих территорий России оно оказалось самым жарким за последние десять лет. Температуры в июле будут также выше нормы на большинстве территорий, за исключением Красноярского края, Таймыра и Камчатского края», — заявил он в беседе с ОСН.

По его словам, самая жаркая погода ожидается в Калининградской области и на приграничных территориях с Казахстаном. До 5—7 июля ожидается +30...+35 °С.

Как отметил Варакин, во многих регионах возможна аномальная засуха.

«Это макушка лета, но температура всё равно будет превышать многолетние рекордные климатические значения», — добавил он.

Со своей стороны, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что такой высокой температуры, как была в столице в июне, не даёт пока ни одна прогностическая модель.

«Да, у нас будет +25...+30 °С, но никак не +30...+35 °С. На следующей неделе к нам вернётся жаркая погода, в Москве температура поднимется под +30 °С, не исключено, что она продлится целую неделю. Но всё-таки это не такая интенсивность аномалий, как в июне месяце», — пояснила она в беседе с kp.ru.

Ранее сообщалось, что в четырёх регионах Урала сохранится высокая пожароопасность в июле.