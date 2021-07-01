В четырёх регионах Урала сохранится высокая пожароопасность в июле

В пресс-службе Авиалесоохраны рассказали, что в июле на отдельных территориях четырёх регионов Уральского федерального округа сохранится высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Об этом сообщает URA.RU.

«В течение июля повышенная вероятность среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории УрФО (в юго-западной части Ямало-Ненецкого автономного округа, в северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа, в южной части Челябинской области, в южной и восточной частях Курганской области)», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, прогноз разработан с учётом долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов.

Как сообщал «Новый Севастополь», с 10 июня на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.