В четырёх регионах Урала сохранится высокая пожароопасность в июле
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В течение июля повышенная вероятность среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории УрФО (в юго-западной части Ямало-Ненецкого автономного округа, в северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа, в южной части Челябинской области, в южной и восточной частях Курганской области)», — отметили в ведомстве.
Как уточняется, прогноз разработан с учётом долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов.
Как сообщал «Новый Севастополь», с 10 июня на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.