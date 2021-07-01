В четырёх регионах Урала сохранится высокая пожароопасность в июле

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В пресс-службе Авиалесоохраны рассказали, что в июле на отдельных территориях четырёх регионов Уральского федерального округа сохранится высокая вероятность возникновения лесных пожаров.
В четырёх регионах Урала сохранится высокая пожароопасность в июле
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В течение июля повышенная вероятность среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории УрФО (в юго-западной части Ямало-Ненецкого автономного округа, в северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа, в южной части Челябинской области, в южной и восточной частях Курганской области)», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, прогноз разработан с учётом долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов.

Как сообщал «Новый Севастополь», с 10 июня на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.

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