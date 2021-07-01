Художник Покрас Лампас рассказал о влиянии пандемии на творчество.

«Я считаю, что люди всегда объединяются во времена, когда они испытывают одинаковые эмоции. Спорт, как командная игра, очень сильно иллюстрирует единство разных стран, которые объединяются, следя за игрой. Единство во время сложностей, для решения задач, вызовов социальных и культурных», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, благодаря объединению люди могут достичь большого успеха и сохранить баланс.

Художник также прокомментировал свою интерактивную мастерскую, которая открылась в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского в Санкт-Петербурге.

«Непосредственно сейчас у меня идёт работа над двумя полотнами: первое посвящено Украине, а второе — Англии. Каждое полотно основано на концепции слова «единство» и того, как это слово переводится на разные языки. Для того чтобы максимально объединить людей, мы решили, что доступ к самому процессу создания полотен будет открыт для каждого», — сообщил он.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.