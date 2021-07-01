В ГУ МЧС по Москве предупредили о грозе и сильном ветре

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ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются в столице в ближайшие часы.
В ГУ МЧС по Москве предупредили о грозе и сильном ветре
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Экстренное сообщение было размещено на сайте столичного главка в разделе оперативной информации.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 1 июля на территории города Москвы местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе — шквалистое усиление ветра до 15 м/с», — говорится в публикации.

В МЧС рекомендовали сохранять бдительность на дороге и остерегаться опасных манёвров во избежание ДТП. Пешеходам в ведомстве посоветовали обходить шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и не укрываться от стихии под деревьями.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский рассказал в беседе с Nation News, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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