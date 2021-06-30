Спасатели предупредили о жаре до +33 ˚С в Кабардино-Балкарии

Спасатели предупредили о жаркой погоде в Кабардино-Балкарии в начале июля.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, в ночь на четверг в отдельных районах возможны сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с.

«В четверг в республике преимущественно без осадков, только днём местам возможен кратковременный дождь с грозой. Воздух прогреется до +33 ˚С днём, ночью всё ещё прохладно — в среднем +9 ˚С», — заявили в ведомстве.

2 и 3 июля прогнозируется погода без осадков. Ветер до 10 м/с. Температура воздуха составит +30...+32 ˚С днём, до +18 ˚С ночью.

Также стало известно, что в Ленинградской области в четверг, 1 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, передают «Невские новости» со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

В ночное время воздух прогреется до +12…+17 ˚С, в дневное — до +22…+27 ˚С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал погодные аномалии в ряде регионов страны.