Ветеринары рассказали, как сохранить здоровье животных в жаркую погоду

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков и ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказали, как сохранить здоровье животных в жаркую погоду.
Ветеринары рассказали, как сохранить здоровье животных в жаркую погоду
  • ©mos.ru

«Животные переносят жару очень плохо. Нельзя оставлять животных даже на минуту в машине. За пару минут животное может погибнуть. Во время похода в магазин вам надо брать животное с собой или оставлять кого-то в машине, при этом открыть окна или включить кондиционер», — заявил Уражевский в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, Шеляков отметил, что даже если автомобиль находится в тени, то он нагревается очень быстро. Эксперт также напомнил, что в сильную жару нежелательно надевать на собак намордники.

«Организм собаки устроен так, что при перегреве выход тепла идёт как раз через лёгкие. Собаке нужно открыть рот, достать язык и часто дышать, таким образом она охлаждается. В наморднике может быть недостаточное раскрытие рта и животное может испытывать перегрев без возможности охладиться», — сказал Шеляков.

По его словам, наибольшую опасность жара представляет для маленьких собак.

Ранее ветеринар и президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor рассказал, каким домашним животным необходима помощь владельцев в жару.

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