Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России

Заместитель директора физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов рассказал о возможности изменения климата на европейской территории России в перспективе.

«Континентальность климата понижается с потеплением у нас, потому что зимой теплеет быстрее, летом — чуть медленнее. Разница температур зима — лето сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в перспективе следующих 30—40 лет среднесуточные зимние температуры (например, в Москве) могут быть около 0 °С, то есть -3 °С ночью, +2...+3 °С днём.

«Это значит, что снег будет уже аномалией, его можно будет редко увидеть, полежит — и растает. То есть так, как, примерно, грубо говоря, в Варшаве», — добавил Семёнов.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.