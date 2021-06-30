Юбилей Бориса Эйфмана отметят спектаклями в Москве и Петербурге

К юбилею художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана в Москве и Петербурге пройдут показы спектаклей труппы.

Постановки будут демонстрироваться на сцене Александринского театра с 15 по 22 июля и на Исторической сцене Большого театра с 27 июля по 1 августа. После каждой серии показов запланированы гала-концерты.

22 июля 2021 года народному артисту России, лауреату государственных премий Борису Эйфману исполняется 75 лет.

Ранее сообщалось, что в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоялась мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана».