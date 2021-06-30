В Гидрометцентре прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни ожидается температура, значительно превышающая климатическую норму.

«Наиболее тёплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Коми. Там температура выше нормы на 7—8 °С, в ближайшие дни — тепло до +28...+32 °С», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что на территории Южного федерального округа прогнозируется температура выше климатической на 7 °С, а в Якутии и Хабаровском крае столбик термометра может подняться до +37 °С.

«Юг Урала, Свердловская, Челябинская, Курганская области — там на 7...10 °С выше нормы. Температура ожидается +30...+36 °С. В Приволжском федеральном округе температура также на 7—10 °С выше нормы. В Чувашии, например, прогнозируется +31...+37 °С», — добавил синоптик.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Пермском крае.