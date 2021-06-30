В Гидрометцентре прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни ожидается температура, значительно превышающая климатическую норму.
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Наиболее тёплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Коми. Там температура выше нормы на 7—8 °С, в ближайшие дни — тепло до +28...+32 °С», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что на территории Южного федерального округа прогнозируется температура выше климатической на 7 °С, а в Якутии и Хабаровском крае столбик термометра может подняться до +37 °С.

«Юг Урала, Свердловская, Челябинская, Курганская области — там на 7...10 °С выше нормы. Температура ожидается +30...+36 °С. В Приволжском федеральном округе температура также на 7—10 °С выше нормы. В Чувашии, например, прогнозируется +31...+37 °С», — добавил синоптик.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Пермском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить