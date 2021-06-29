Синоптики предупредили о затяжной жаре в Омске

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Синоптики предупредили о затяжной жаре в ближайшее время в Омске.
Синоптики предупредили о затяжной жаре в Омске
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на прогноз Обь-Иртышского УГМС.

В среду, 30 июня, ожидается +14...+19 °С в ночное время. Днём воздух прогреется до +30...+35 °С. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 18 м/с.

В четверг, 1 июля, прогнозируется +15...+20 °С ночью, +30...+35 °С днём. Осадков не ожидается.

В пятницу, 2 июля, температура воздуха составит +16...+21 °С ночью и +30...+35 °С днём.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.

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