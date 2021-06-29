Названы самые популярные у россиян приспособления для снятия стресса
- Pixabay
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Delivery Club и аналитического агентства ResearchMe.
Согласно опросу, 71% респондентов знают, что такое pop it. Из них 41% уже являются обладателями такой игрушки. В ближайшем будущем приобрести pop it намерены 25% участников исследования.
У 52% опрошенных есть спиннеры.
Самой знакомой для аудитории всех возрастов оказалась пузырчатая плёнка — в детстве с ней проводили досуг 91% россиян. Она же лидирует по своей способности снимать стресс — её выбрали 48% участников опроса.
13% выбрали pop it, 7% — спиннеры.
Как заявили 33% опрошенных, игрушки-антистресс не помогают им успокоиться.
Ранее врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, какие продукты помогают справиться со стрессом и депрессией.