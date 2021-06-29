Режиссёр Вадим Шатров умер после заболевания коронавирусом
- @vadim.shatrov
«Сегодня под утро умер мой муж Вадим», — написала Карабалаева в своём Facebook.
Она уточнила, что у него было 55% поражения лёгких.
Шатров получил известность благодаря работе в сфере музыкального видео, фото, оформления музыкальных дисков.
Среди его клиентов были такие артисты, как МакSим, Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы «Сплин», Animal ДжаZ, «Мельница» и «Браво».
Ранее стало известно, что режиссёр, член Союза кинематографистов России Александр Воропаев скончался в возрасте 80 лет.