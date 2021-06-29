Режиссёр Вадим Шатров умер после заболевания коронавирусом

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Режиссёр, клипмейкер Вадим Шатров умер в возрасте 42 лет после заболевания коронавирусом, сообщила его супруга Жанна Карабалаева.
Режиссёр Вадим Шатров умер после заболевания коронавирусом
  • @vadim.shatrov
  • Facebook

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим», — написала Карабалаева в своём Facebook.

Она уточнила, что у него было 55% поражения лёгких.

Шатров получил известность благодаря работе в сфере музыкального видео, фото, оформления музыкальных дисков.

Среди его клиентов были такие артисты, как МакSим, Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы «Сплин», Animal ДжаZ, «Мельница» и «Браво».

Ранее стало известно, что режиссёр, член Союза кинематографистов России Александр Воропаев скончался в возрасте 80 лет. 

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